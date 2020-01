Musei, presentati i bandi internazionali per i nuovi direttori (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini presenta il bando per cercare 13 nuovi direttori per altrettanti Musei, otto dei quali di nuova creazione. Tra i Musei alla ricerca di un nuovo direttore ci sono la Galleria Borghese, il Vittoriano e Palazzo Venezia a Roma, il Palazzo Ducale di Mantova e il Parco Archeologico di Ostia antica. Il bando è stato pubblicato sul sito del MiBact e domani sarà pubblicato anche sull'Economist. Tornano in sella tre direttori dei Musei a cui era stata tolta l’autonomia Intanto con il ripristino della riforma Franceschini tornano in sella i tre direttori dei Musei a cui l’autonomia era stata tolta dall’ex ministro Bonisoli e ripristinata da Franceschini: si tratta di Cecilie Hollberg alle Gallerie della Accademia di Firenze, Valentino Nizzo al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, Simone Quilici al Parco dell'Appia Antica. tg24.sky

