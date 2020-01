Muba Milano: gli orari e come arrivare al Museo dei Bambini (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Muba di Milano è un centro per sviluppo e diffusione di progetti culturali dedicati all’infanzia. Muba è una fondazione privata senza scopo di lucro sostenuta solo dai visitatori paganti. Lo scopo della fondazione: incoraggiare il pensiero creativo promuovendo giochi ed attività su misura per i più piccoli ed imparare giocando. La struttura si trova all’interno della Rotonda di via Besana. Punto di forza del Museo dei Bambini è l’ampio giardino comunale messo a disposizione dei visitatori. Aperto nel gennaio 2019, ha accolto oltre 55 mila persone e proprio grazie a questo successo straordinario l’organizzazione ha deciso di prorogarne l’apertura fino al 30 giugno 2020. Muba Milano: le informazioni utili Muba propone attività a numero chiuso ad orari predefiniti, ogni laboratorio ha la durata di circa 75 minuti e prevede la presenza di almeno un adulto ... notizie

