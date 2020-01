Morto per il mancato ricovero: per i medici era “solo un’influenza” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Stando al racconto dei parenti della vittima, il 47enne sarebbe potuto essere salvato. Il parrucchiere romano, al contrario, è Morto per il mancato ricovero. Per i medici era solo un’influenza. Morto a 47 anni per il mancato ricovero Una grave broncopolmonite non gli ha lasciato scampo. Un parrucchiere romano è Morto a 47 anni. La moglie della vittima, allarmata per le sue condizioni di salute, ha chiamato un’ambulanza. I medici, tuttavia, pare abbiano sottovalutato la situazione. Per loro si trattava di una normale influenza: il ricovero sembrava inutile. Nell’arco di poche ore, invece, l’uomo ha perso la vita. Esclusa l’ipotesi Coronavirus, i medici hanno ritenuto si trattasse solo di una brutta febbre. Sarebbe bastata qualche ora di riposo per guarire. Agli occhi di chi avrebbe dovuto salvargli la vita, il suo stato di salute non era compromesso. La ... notizie

