Morto il 23enne Emiliano Stecconi, uno degli “eroi silenziosi” del terremoto di Amatrice (Di mercoledì 29 gennaio 2020) "Sei stato uno dei tanti eroi silenziosi che la mattina del 24 Agosto ha messo a rischio la sua vita per aiutare la nostra comunità. Te ne sei andato giovanissimo, senza un perché. Addio Emiliano, eroe di Amatrice", lo ha ricordato l'ex sindaco del paese, Sergio Pirozzi. fanpage

Notiziedi_it : Emiliano, trovato morto dai familiari in una stalla: il 23enne era uno degli eroi del sisma di Amatrice… - Mariquita_la1a : RT @leggoit: Emiliano, trovato #morto dai familiari in una #stalla: il 23enne era uno degli eroi del sisma di #amatrice - leggoit : Emiliano, trovato #morto dai familiari in una #stalla: il 23enne era uno degli eroi del sisma di #amatrice -