Morte Kobe Bryant: il filmato dell’elicottero pochi minuti prima dello schianto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A pochi giorni dalla trafica Morte di Kobe Bryant e di altre 8 persones, è stato diffuso un video amatoriale che riprenderebbe il velivolo pochi istanti prima del tragico impatto. Il filmato del videomaker che dalla sua abitazione di Glendale in California, avrebbe ripreso un elicottero che volava molto basso rispetto al solito, è diventato virale, in attesa che sia considerato attendibile dalle autorit?. fanpage

Quirinale : #Mattarella: il mondo dello sport,ogni continente,è rattristato dalla morte di Kobe #Bryant.Tristezza che ha il fon… - HuffPostItalia : 'La morte di Kobe Byant conta meno del calcio in Italia'. Belinelli e Pellegrini contro la stampa - SkySport : Kobe #Bryant, #Mattarella: 'Tristezza per la sua morte, si era formato in Italia' -