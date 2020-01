Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, il film d'animazione si mostra nel primo epico trailer (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ottime notizie per tutti i fan di Mortal Kombat in attesa del nuovo film d'animazione di Warner Bros., Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge.Infatti, in rete è comparso il primo epico trailer che ci permette di dare un'occhiata a questo nuovo film dedicato alla famosa e brutale serie picchiaduro.Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge dovrebbe essere lanciato questa primavera e avrà come protagonista, naturalmente, l'icona di Mortal Kombat, il ninja Scorpion. Leggi altro... eurogamer

