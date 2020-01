Morta per malaria, per autopsia nominato anche infettivologo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sarà nominato anche un infettivologo, oltre al medico legale, per eseguire l'autopsia sul cadavere di Loredana Guida, l'insegnante e giornalista agrigentina di 44 anni Morta ieri a causa della malaria, a quanto pare non diagnosticata, che aveva contratto durante una vacanza a Lagos, in Nigeria. Come apprende l'Adnkronos, l'esame autoptico, che sarà eseguito entro venerdì, sarà dunque collegiale. La donna era tornata lo scorso 9 gennaio della Nigeria dove era stata per organizzare la costruzione di una scuola. Ma dopo pochi giorni ha iniziato ad avere la febbre alta. Si era presentata in ospedale ma è stata inserita come 'codice verde' nonostante la febbre a 39. Dopo nove ore di attesa firmò le dimissioni e tornò a casa. Ma la situazione peggiorò notevolente.Il quadro clinico era peggiorato al suo secondo ricovero in ospedale ad Agrigento. Febbre alta e dolori che l'hanno portata prima ... ilfogliettone

