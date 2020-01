“Mission: Impossible – Rogue Nation” su Italia 1: Stasera in tv mercoledì 29 gennaio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Cinema Stasera in tv: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 29 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo per Stasera. Ecco i film del cinema Stasera in tv, mercoledì 29 gennaio: Peppermint – L’angelo della vendetta – 21:15 Sky Cinema Genere: Thriller Titolo originale: Peppermint Uscita: 2018 Nazionalità: Hong Kong – USA Durata: 101′ Regista: Pierre Morel Cast: Jennifer Garner, John Gallagher Jr., John Ortiz TRAMA La vendetta di una donna, Riley North, moglie e madre di famiglia di Los Angeles, trasformatasi in una spietata assassina. Dopo l’uccisione del marito e della figlia davanti ai suo occhi da parte di una gang di narcotrafficanti con a capo il boss Diego Garcia, Riley cerca invano giustizia in quanto, le sue dichiarazioni vengono invalidate e il processo annullato da un giudice corrotto. Parte ... 2anews

zazoomnews : Programmi TV di stasera mercoledì 29 gennaio 2020. Su Italia1 «Mission: Impossible – Rogue Nation» - #Programmi… - zazoomblog : Programmi TV di stasera mercoledì 29 gennaio 2020. Su Italia1 «Mission: Impossible – Rogue Nation» - #Programmi… - zazoomblog : Programmi TV di stasera mercoledì 29 gennaio 2020. Su Italia1 «Mission: Impossible – Rogue Nation» - #Programmi… -