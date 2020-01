Milano, lo “zio” spacciava in casa, difeso da 9 cani e telecamere nascoste | VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Polizia di Stato ha arrestato a Milano F. C., cittadino italiano di 45 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, per tutti lo “Zio”, riceveva i clienti in casa, in via Recoaro, nel quadrilatero Aler del Giambellino, dove era protetto da almeno 9 casi e da numerose telecamere nascoste. I poliziotti del Commissariato Lorenteggio, nella sua abitazione hanno rinvenuto e sequestrato 700 grammi di hashish, 800 euro e materiale per il confezionamento della droga nonché un libricino con la contabilità delle vendite dello stupefacente e la messaggistica degli appuntamenti con la “clientela”. su Il Notiziario. ilnotiziario

