Milano, fortino della droga protetto da telecamere e pitbull: 45enne arrestato in Giambellino (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di detenzione di stupefacenti. Il 45enne, un italiano, è stato scovato all'interno di un "fortino della droga", difeso da nove pitbull e diverse telecamere, in possesso di 700 grammi di hashish, materiale utile a imballarli prima di venderli, e soldi in contanti. fanpage

