Milano, Delpini sui migranti: "Basta assistenzialismo" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi L'arcivescovo di Milano Delpini si è recato in visita al Pirellone. Nel suo intervento, rivendicazioni ma anche moniti. E sui migranti Delpini ha stupito la platea Monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, è un consacrato in linea con la "pastorale sui migranti" di Papa Francesco. Ieri però, all'interno del discorso pronunciato al Pirellone, l'ecclesiastico di Gallarate ha stupito gli astanti, chiedendo alla politica di oltrepassare la logica dell'assistenzialismo in materia di gestione dei fenomeni migratori. Delpini, nonostante sia incaricato in una delle principali diocesi cattoliche d'Italia, non ha ancora ricevuto la dignità cardinalizia da Jorge Mario Bergoglio, che l'ha invece concessa a mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. Le riflessioni esposte agli amministratori lombardi dal presule milanese, però, ricordano i toni utilizzati ... ilgiornale

