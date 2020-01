Milano, consigliere Fratelli d'Italia denuncia: ratti in scuola media (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non è il primo caso di presenze di ratti nelle scuole milanesi ma quest'ultimo episodio arriva dalla scuola media Gemelli di via Pescarenico dove a segnalare il tutto, in una nota, è stato il consigliere milanese di Fratelli d'Italia in Municipio 5, Daniel Camardo: "Certamente dopo averlo segnalato nei giorni scorsi in commissione al neo assessore Paolo Limonta ci saremmo aspettati un intervento immediato da parte del Comune di Milano - ha proseguito - invece tutto tace tranne lo squittio dei ratti. Una situazione grave e inaccettabile. Se non verrà subito risolta presenteremo un esposto per aver messo a rischio la salute pubblica". tg24.sky

