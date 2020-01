Mika a Sanremo 2020 per il ritorno nella città italiana del cuore (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mika a Sanremo 2020 come super ospite. L'artista libanese torna sul palco del Teatro Ariston dopo che, qualche mese fa, aveva rilasciato una canzone dedicata alla città dei Fiori che è stata la prima a essere stata visitata durante un viaggio in Italia da bambino. Il suo amore per l'Italia è continuato anche negli anni successivi, fino ad arrivare a una sorta di adozione da parte del nostro paese, trainata dalla prima partecipazione a X Factor come giudice del talent di Sky Uno. Chi è Mika Mika nasce il 18 agosto del 1983 a Beirut. Si trasferisce con la famiglia a Parigi e quindi a Londra, all'età di 9 anni, dove frequenta il Lycée Français Charles de Gaulle, la Westminster School e per tre anni il Royal College of Music. Gli anni della scuola trascorrono con difficoltà, a causa di una forma di dislessia che gli impedisce di leggere gli spartiti, ma anche l'orologio, oltre a ... optimaitalia

Ary1797 : RT @OptiMagazine: .@mikasounds a #Sanremo70 per il ritorno nella città italiana del cuore - OptiMagazine : .@mikasounds a #Sanremo70 per il ritorno nella città italiana del cuore - ArizonaRdrgdr : Sanremo di Mika e penso che la dedicherei ad @kepnerdrgdr -