Migranti, la denuncia di Sea Watch: “Turchia è complice di respingimenti illegali di esseri umani” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L'ong tedesca Sea Watch ha denunciato gravi violazioni da parte della Turchia, Paese Nato, e firmatario della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione di Ginevra: ha consegnato, come è stato documentato dall'aereo Moonbird, una trentina di Migranti salvati in mare alla Guardia costiera libica. fanpage

