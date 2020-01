Migliori film Marvel: ecco quali sono e trame in anteprima (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Migliori film Marvel: ecco quali sono e trame in anteprima Con i film targati Marvel usciti nel 2019, l’universo dei supereroi ha completato la terza fase e si appresta ad iniziarne una nuova. Dopo l’enorme successo di Spider Man: far from home, sono state annunciate moltissime novità dalla MCU (Marvel Cinematic Universe). In questo articolo approfondiremo meglio i film che verranno lanciati nel panorama mondiale durante questo 2020. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Le nuove uscite Durante la conferenza tenutasi al Comicon di San Diego lo scorso anno, sono stati annunciati i film in uscita per il prossimo biennio. Di seguito, andiamo ad analizzare più nello specifico i film in uscita durante quest’anno: Black Widow Il film, in uscita nelle sale il 1° maggio, sarà incentrato sul personaggio di Natasha Romanoff, membro compianto della prima ... termometropolitico

