"Mi riscatto per Napoli", i detenuti diventano volontari per il sociale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – E' partito il progetto "Mi riscatto per Napoli", nato grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale partenopea e il Centro Penitenziario di Secondigliano. La lodevole iniziativa, partita per rieducare gli ospiti dello stato alla legalità, vedrà i detenuti impegnati nei lavori socialmente utili. Così nella giornata di oggi due galeotti sono diventati giardinieri in un parco del quartiere Scampia, nella periferia a nord di Napoli. "Per la prima volta, due persone detenute – spiega l'Assessore alle Politiche Sociali e al Lavoro Monica Buonanno – sono state accompagnate nel quartiere di Scampia, dove hanno iniziato un'attività di giardinaggio coadiuvate dal personale responsabile, prestando servizio volontario e gratuito: con questo progetto, abbiamo messo al centro il tema del

