“Mi ha tradito e ha fatto bene”. Dopo anni Giorgio Mastrota confessa il vero motivo del divorzio da Natalia Estrada (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sicuramente la coppia formata da Giorgio Mastrota e Natalia Estrada è stata una delle coppie più belle degli anni Novanta. Ormai il passato è stato lasciato alle loro spalle e lo showman ha una bellissima storia d’amore con la bellissima Floribeth Gutierrez, scialpinista atleta della Federazione Italiana Sport Invernali, che gli ha dato due figli: Matilda e Leonardo. Abbiamo sentito parlare Giorgio Mastrota nello studio di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele: un uomo che ha ammesso tutto, anche le verità più scomode. “Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti ci sentiamo per quello che riguarda nostra figlia e il nostro nipotino Marlo (il figlio di Natalia Junior, ndr), ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner. So che molti lo fanno, non c’è niente di male, ma noi non ci frequentiamo quindi non la inviterò“, aveva raccontato Giorgio Mastrota ... caffeinamagazine

Noovyis : (“Mi ha tradito e ha fatto bene”. Dopo anni Giorgio Mastrota confessa il vero motivo del divorzio da Natalia Estrad… - RizarDKnowsBest : @matteosalvinimi E mi dica signor #cazzaroverde cosa , chi, dove e quando avrebbero tradito? #papeete #coglioncino - Daviderel4 : RT @ale_dibattista: Renzi e Berlusconi, due politici che hanno tradito più volte i cittadini italiani, devono sparire dalla scena politica.… -