Meteo Italia: minacciose perturbazioni, ma l'ANTICICLONE rinforza (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Meteo SINO AL 4 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONESi va rafforzando l'ANTICICLONE sul Mediterraneo, ma umide correnti atlantiche affluiscono ancora verso l'Italia, con effetti in termini di variabilità che si manifestano soprattutto sulle regioni del basso versante tirrenico e sulle creste alpine di confine. Il flusso atlantico investe più direttamente il Centro Europa, dove è sostenuto da aria più fredda responsabile di clima più invernale. Queste correnti fredde, dopo essersi addossate anche alle Alpi, sfilano verso i Balcani, senza quindi produrre ripercussioni sulla nostra Penisola. Avremo solo un lieve calo termico, mentre sulle Alpi sono attese nevicate a quote più basse, ma limitate alle aree prossime al confine lungo i settori orientali. L'Italia resterà ancora in parte contesa, per il resto della settimana, fra l'ANTICICLONE ed ulteriori infiltrazioni umide ... meteogiornale

