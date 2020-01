Meteo inizio febbraio: grande ondata di caldo su Penisola Iberica e Francia, molto mite anche in Italia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) PREVISIONI Meteo: i primi giorni del mese di febbraio sono solitamente i più freddi dell'anno, sia in Italia che nel resto d'Europa, tuttavia quest'anno la situazione pare invertirsi a causa della rimonta di un cuneo di alta pressione di origine africana. Sarà una situazione temporanea in quanto, successivamente, i modelli matematici prevedono l'arrivo di un'irrruzione di aria fredda, tuttavia i primi giorni del mese vedranno delle temperature insolitamente elevate sull'Europa occidentale, in particolare sulla Penisola Iberica e la Francia, ma anche in Italia non mancheranno le temperature mitissime. Il Centro Meteo Europeo prevede, per il giorno 3 febbraio, delle temperature massime in Francia meridionale che supereranno la soglia dei 20 gradi con punte anche di 23-24 gradi. Il giorno 4 febbraio dovrebbe vedere delle temperature massime molto miti su tutto il territorio ... meteogiornale

