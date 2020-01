Meteo GENOVA: SOLE mercoledì, poi peggiora con qualche PIOGGIA (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Meteo su GENOVA sarà SOLEggiato mercoledì, poi tenderà a peggiorare per nuove infiltrazioni umide atlantiche che saranno causa di qualche possibile debole precipitazione. mercoledì 29: sereno. Temperatura da 7°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Est 5 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri. Giovedì 30: nuvoloso, ventoso. Temperatura da 8°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Est 16 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Venerdì 31: coperto, ventoso a tratti. Stima PIOGGIA 1 mm. Temperatura da 11°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Est 15 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Sabato 1 febbraio: coperto con pioviggine. Stima PIOGGIA 2 mm. Temperatura da 10°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, ... meteogiornale

