Mercato Torino, si pensa a Favilli per l’attacco: la situazione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mercato Torino, in caso di addio di Simone Zaza pronto l’affondo per Andrea Favilli. L’attaccante del Genoa è il papabile sostituto Il Torino si cautela sul Mercato in caso di addio di Simone Zaza. I granata, secondo quanto fatto sapere da Sky Sport, starebbero pensando ad Andrea Favilli, attualmente in forza al Genoa di Nicola. È l’idea maturata da Massimo Bava, direttore sportivo del club di Urbano Cairo. Se Zaza dovesse partire, pronto l’affondo per il classe 1997. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

