Mercato Parma, Radu rimane un obiettivo per la porta: le ultime (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mercato Parma, Radu rimane l’obiettivo primario per la porta dopo l’infortunio di Sepe. Si continua a trattare tra emiliani, Genoa e Inter Dopo l’infortunio accorso a Sepe il Parma vuole immediatamente cautelarsi con l’arrivo di un altro portiere. Il profilo prediletto è quello di Ionut Radu, ormai ai margini del Genoa da quando Perin ha fatto ritorno. Come fatto sapere da Gianluca Di Marzio, è andato in scena un incontro tra la dirigenza crociata e l’entourage dell’estremo difensore. Si continua a trattare tra emiliani, rossoblù e anche l’Inter, proprietaria del cartellino. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

