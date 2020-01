Mercato Milan, il sostituto di Rodriguez viene dall’Uruguay: Matias Viña (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mercato Milan, il sostituto di Ricardo Rodriguez, vicino al Psv, viene dall’Uruguay. Si tratta di Matias Viña del Nacional viene direttamente dall’Uruguay il possibile sostituto al Milan di Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero è in procinto di passare al Psv in questa sessione di Mercato e i rossoneri hanno l’obbligo di cautelarsi. Secondo Sky Sport il nome più caldo è quello di Matias Viña, classe ’97 e attualmente in forza dal Nacional, su cui aveva già provato un affondo l’Atletico Madrid. Più defilato Robinson del Wigan, su cui è alta la concorrenza. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

