Mercato Juventus, altro che addio: il centrocampista rinnova il contratto con i bianconeri (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mercato Juventus- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, Matuidi sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto con la Juventus per un altro anno. Il francese, messo sulla graticola nel corse delle ultime settimane, potrebbe proseguire la sua avventura a Torino anche in vista della prossima stagione. Mino Raiola, procuratore del giocatore, incontrerà la dirigenza nel corso delle prossime settimane. La Juventus avrà la possibilità di anticipare la concorrenza, proponendo al giocatore, in scadenza a giugno, un nuovo contratto da uno o due anni. Mercato Juventus, rinnovo Matuidi: si va verso la fumata bianca Come detto, Matuidi potrebbe proseguire la sua avventura in bianconero anche in vista della prossima stagione. Attenzione anche alle imminenti mosse di Mercato della Juventus. Leggi anche: Emre Can al Borussia Dortmund: oggi la fumata bianca, ecco ... juvedipendenza

tancredipalmeri : Ha scelto Llorente e non Giroud. Ma non è detto trovi la formula che garbi al Napoli Qua i dettagli:… - forumJuventus : Juventus, i senatori del Bayern chiamano Douglas Costa. I tedeschi starebbero valutando un clamoroso ritorno del br… - AstiGioachino : RT @14Nico11p: (Sky) #Juventus #EmreCan c'è ancora una forbice di 5mil tra domanda e offerta con il #Borussiadortmund. I bianconeri voglion… -