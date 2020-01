Mercato Inter, Marotta conferma la rinuncia all’attaccante: “Non faremo altro” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il calcioMercato invernale dell'Inter si è chiuso con l'acquisto di Christian Eriksen. Beppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro, ha confermato prima di Inter-Fiorentina che non arriverà un ulteriore rinforzo in attacco: "Non faremo altre operazioni, questo è un Mercato di opportunità". fanpage

