Mercato Genoa, arriva Iturbe. Venerdì le visite mediche (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mercato Genoa, Marroccu chiude per Iturbe. Prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro. Domani l’arrivo, Venerdì le visite mediche È un Genoa scatenato quello che sta operando in questo Mercato di gennaio. Dopo gli arrivi (e ritorni) di Masiello, Perin, Behrami, Destro, Eriksson e quello prossimo di Iago Falque, è adesso il momento di Juan Manuel Iturbe. Il d.s. Marroccu, scrive Di Marzio, avrebbe chiuso per l’ex Roma e nella giornata di domani sarà in Italia. Venerdì, invece, programmate le visite mediche. Il tutto sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 4 milioni. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

