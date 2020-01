Meloni e il grande salto “Mi tremano i polsi ma sono pronta a fare la Premier” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giorgia Meloni ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro non si tira indietro alle domande del giornalista. La leader di Fratelli d’Italia, senza tentennare un attimo si è proposta come premier del paese: “Le dico che è una cosa che mi fa tremare i polsi avere nelle mani il destino del paese, ma sono una persona pronta a misurarsi. Penso che ci siano le condizioni per una donna, poi dipende dai cittadini”. Giorgia Meloni sarebbe la prima Premier in Italia. Per raggiungere un risultato del genere però il suo partito dovrebbe superare la Lega. Impresa molto ardua in un tempo ravvicinato. Al momento, secondo gli ultimi sondaggi, la Lega è al 33% dei consensi, Fratelli d’Italia quasi all’11%. La Meloni ha anche parlato dell’incredibile crescita del suo partito: “Noi, più di raddoppiare i nostri voti, cosa potevamo fare? Non credo che questo ... baritalianews

