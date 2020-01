Melizzano, interruzione idrica domani: ecco le strade interessate (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMelizzano (Bn) – La Regione Campania con una nota inviata in data odierna, ha comunicato, che dovrà eseguire lavori urgenti e indifferibili, per la riparazione di una perdita sulla condotta Ruviano – Telese – Melizzano nel territorio del Comune di Ruviano. Tali lavori comporteranno l’interruzione della fornitura idrica, dalle ore 09.00 alle ore 20.00 di domani 30 gennaio 2020, che potranno interessare le seguenti zone del Comune di Melizzano: – Via Nazionale – Parte di via Difesa – Via Torello Rosario – Parte di vi Boscarelle – Parte di via S. Spirito – Zona Torello ponte Nelle suddette zone si potrebbero verificare degli abbassamenti di pressione e/o interruzioni della fornitura. Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dall’attività di gestione e non dovuti dalla volontà della ... anteprima24

