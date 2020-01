Meleo: 15 milioni per caldaie guaste e stop bollette per cittadini (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – Mentre il Simu prepara interventi strutturali per oltre 15 milioni di euro da Casal Bruciato a Villa Gordiani, passando per Ostia e per tutte le zone che hanno riscontrato criticita’, i cittadini vittime dei guasti di queste settimane agli impianti di riscaldamento degli edifici Erp di Roma Capitale vedranno la sospensione delle bollette da parte del Campidoglio a fronte della mancata erogazione del servizio. Ad annunciarlo e’ stata stamattina l’assessore capitolino ai Lavori pubblici, Linda Meleo, in occasione di una commissione congiunta Lavori pubblici-Patrimonio per aggiornamenti sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprieta’ comunale. Come ha spiegato Meleo “inizieremo a intervenire in maniera piu’ massiccia sulla rete di distribuzione, ma nel frattempo insieme ... romadailynews

