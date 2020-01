Medio Oriente, il piano di pace di Trump non si realizzerà mai. Anche perché forse punta ad altro (Di mercoledì 29 gennaio 2020) È curiosa la scelta di Trump di pubblicare il piano di pace per il Medio Oriente un mese prima delle elezioni israeliane. I due candidati premier, Benjamin Netanyahu e Binyamin Gantz, si sono affrettati a recarsi negli Stati Uniti e ne hanno abbracciato la proposta. I palestinesi, come spesso succede in questi sbiaditi tentativi di trattativa, non si sono presentati. Anzi, vedono nella proposta di Trump un’offesa, giudicata troppo sbilanciata verso l’interesse israeliano. Leggendo quelle pagine dettagliate si deve ammettere che non hanno tutti i torti. La visione di Trump di questo futuro “accordo” (che non ha nessuna chance di diventare realtà diplomatica) è tale che nessun leader palestinese, Anche moderatissimo, potrà mai accettare. Prendiamo ad esempio la spinosa questione di Gerusalemme. Il presidente americano riconosce la sovranità israeliana su tutta la città, che non verrà ... ilfattoquotidiano

