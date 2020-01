Medio Oriente, il “piano del secolo” di Trump: la pace nel tunnel (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Due Stati, parte della Cisgiordania a Israele, Gerusalemme "capitale indivisa" e un tunnel per collegare Cisgiordania e Gaza. E' la 'pace americana', immaginata dal presidente Usa, Donald Trump, che ha presentato l'atteso 'piano di pace' per il Medio Oriente sul quale da tre anni lavora la sua amministrazione (in primis, il genero Jared Kushner). Trump ha parlato di giornata storica, un'opportunita' da cogliere, "potrebbe essere l'ultima", per intraprendere un percorso realistico verso la pace che renda piu' sicura e ricca la regione Mediorientale. Accanto a lui, il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, raggiante, ha ringraziato Trump, "il miglior amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca". Ma i palestinesi sono infuriati. Il presidente dell'Anp, Abu Mazen, ha invitato a "resistere in tutte le forme". amas e Fatah, le due principali fazioni palestinesi, hanno deciso per una ... ilfogliettone

