Massima chiarezza per il download di EMUI 10 su Huawei tramite HiCare: risponde l’azienda (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Arrivano una volta per tutte notizie chiare e certe per quanto riguarda gli utenti in possesso di uno smartphone Huawei compatibile con l'aggiornamento contenente EMUI 10. Se da un lato c'è ancora grande confusione sul futuro di alcuni dispositivi, come abbiano notato stamane tramite l'ultimo report riguardante il cosiddetto Huawei P20 Lite, allo stesso tempo in tanti in questi mesi si sono chiesti cosa cambi con il download tramite HiCare. Si tratta solo di uno stratagemma concepito proprio da Huawei, nel tentativo di allungare i tempi dell'installazione del firmware, o c'è altro dietro? Nel primo caso, l'ipotesi avanzata in questi mesi si concentrava sulla volontà di evitare l'intasamento dei server in fase di installazione. Nel secondo, invece, ci si è concentrati sulla possibilità che il pacchetto software potesse essere incompleto e, sfruttando il mancato utilizzo su larga ... optimaitalia

GioPao9 : Massima chiarezza per il download di EMUI 10 su #Huawei tramite HiCare: risponde l’azienda - OptiMagazine : Massima chiarezza per il download di EMUI 10 su Huawei tramite HiCare: risponde l’azienda - fedelando : Per me la più grande bellezza sta sempre nella massima chiarezza. #GottholdEphraimLessing #fedelando #echeste #buonanotte -