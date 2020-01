Marvel svelerà un nuovo gioco durante il PAX East? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Marvel Avenger's è sicuramente tra i giochi del 2020 più attesi del momento, ma sembra che Marvel abbia intenzione di rivelare un nuovo progetto durante il PAX East.L'evento sta per partire ed il panel di Marvel sarà potenzialmente dedicato esclusivamente a Marvel's Avengers. Tuttavia, tra gli eventi in programma ce n'è uno intitolato "Marvel Mystery Panel". Non ci sono molte informazioni sul pannello oltre una descrizione che invita i potenziali spettatori a vedere in anteprima "un nuovo entusiasmante progetto" della Marvel e della società di giochi Netmarble.Attualmente non possiamo sapere quale sia questo entusiasmante progetto, ma dato che il Marvel Mystery Panel avrà luogo il 1° marzo non ci resta che aspettare ancora un mese. Quello che sappiamo è che Netmarble è un editore e sviluppatore sudcoreano dietro una serie di giochi per dispositivi mobile, tra cui Star Wars: Force Arena, ... eurogamer

