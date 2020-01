Marica Pellegrinelli si mostra senza veli, la svolta sexy dopo Eros Ramazzotti [FOTO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si torna a parlare di Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti si sono lasciati qualche mese fa dopo dieci anni di matrimonio. A distanza di tempo si è tornato a parlare dei due ex coniugi per delle fto postate sui social. Come tutti ben sanno la donna è una modella affermata in tutto il mondo, infatti nella sua lunga carriera ha fatto da testimonial a numErosi stilisti e brand. Ricordiamo, ad esempio, che la Pellegrinelli ha conosciuto il marito in occasione di una sfilata di Dolce&Gabbana. Ma ora è finita al centro dell’attenzione per degli scatti che fino ad oggi erano rimasti nascosti. Il cantante parla dell’ex moglie a Chi dopo aver trascorso le vacanze natalizie ai Caraibi insieme alla figlia Aurora e il genero Goffredo, Eros Ramazzotti è tornato in Italia rilasciando un’intervista al magazine Chi. In ... kontrokultura

KontroKulturaa : Marica Pellegrinelli si mostra senza veli, la svolta sexy dopo Eros Ramazzotti [FOTO] - - zazoomblog : Marica Pellegrinelli si mette a nudo Le foto nascoste al web - #Marica #Pellegrinelli #mette #nascoste - rassegnastampa : Sanremo: i look indimenticabili del Festival scelti dalle protagoniste negli ultimi 10 anni -