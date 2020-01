Maria Grazia Cucinotta: "Nathaly Caldonazzo? Siamo amiche, le voglio bene" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Maria Grazia Cucinotta, ospite a 'Vieni da me', ha replicato alle dichiarazioni di Nathaly Caldonazzo rilasciate la scorsa estate ("Non la volevano, il regista non la conosceva, ai casting non la volevano, io ho detto a Massimo: 'Prendi Maria Grazia Cucinotta, fidati di me'. Lui mi ascoltò e scelsero lei. Posso dire che una buona parola ce l’ho messa. Non l’ho fatto per amore, l’ho fatto esclusivamente per il film, nel ruolo che ha interpretato è stata brava, però non la reputo una grande amica. Infatti non Siamo più amiche").Maria Grazia Cucinotta: "Nathaly Caldonazzo? Siamo amiche, le voglio bene" 29 gennaio 2020 14:23. blogo

