Mara Carfagna punge Matteo Salvini: "Come si misura la lealtà degli alleati" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mara Carfagna è convinta che il centrodestra debba "cambiare passo": "Matteo Salvini guardi la lezione di Le Pen, che da dieci anni prende tantissimi voti, ma non ha mai governato", spiega in una intervista al Messaggero. Dica la verità, anche lei non avrebbe fatto la citofonata. "Questo governo è f liberoquotidiano

ricpuglisi : Questa storia -se confermata- è PAZZESCA: il carabiniere che nella vicenda del citofono ha messo in contatto la s… - LaGrandeCicala : @ricpuglisi @matteorenzi @marattin @s_parisi @mara_carfagna Non è pazzesco, è la normale conseguenza delle azioni fatte. Bene cosi. - convivioblog : @mara_carfagna Che disastro! -