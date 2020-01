Mamma Cynthia: «Come ho aiutato mia figlia Lady Gaga a combattere la depressione» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Cosa significa essere genitore di qualcuno che lotta contro un disturbo mentale. Cynthia Germanotta, Mamma di Lady Gaga, conosce ciò che si prova nel vedere la propria figlia soffrire e lottare contro la depressione. L’ha raccontato durante lo show Through Mom’s Eyes, tornando agli anni in cui la cantante era adolescente ed era vittima di bullismo. «Alla scuola media ha iniziato a sperimentare cosa voglia dire lottare», ha spiegato Cynthia, «Ti senti isolato. Umiliato. Insultato. Chiunque inizierebbe a interrogarsi sulle proprie capacità, finirebbe divorato da dubbi. Ed è allora che mia figlia ha sviluppato la depressione». Lei e papà Joseph le sono sempre rimasti accanto: «Come genitori abbiamo fatto del nostro meglio per aiutarla, ma non eravamo a conoscenza di tutto», ha continuato la signora Germanotta. A quei tempi, infatti, non era così informata sulla salute mentale ... vanityfair

