Maltempo Brasile: nuova tempesta nel Minas Gerais, il bilancio delle vittime sale a 54 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una nuova ondata di Maltempo si è abbattuta nelle scorse ore sullo Stato brasiliano di Minas Gerais: allagamenti e distruzioni hanno fatto salire il bilancio delle vittime a 54. L’area è bersagliata da piogge torrenziali da giovedì scorso: particolarmente colpita la zona metropolitana della capitale statale, Belo Horizonte. Due delle principali arterie di Belo Horizonte, la Avenida Prudente de Morais e l’Avenida Teresa Cristina, sono impraticabili, dopo che ondate di acqua e fango hanno causato danni gravissimi. Oltre 33 mila persone sono state evacuate. Intense precipitazioni si sono registrate nella zona centromeridionale, dove sono caduti 175,6 mm di pioggia in poco più di 3 ore.L'articolo Maltempo Brasile: nuova tempesta nel Minas Gerais, il bilancio delle vittime sale a 54 Meteo Web. meteoweb.eu

