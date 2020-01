Mai così dettagliata la registrazione video con Samsung Galaxy S20: sensore al top (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ci sono ancora dei nodi da sciogliere per quanto riguarda la scheda tecnica del Samsung Galaxy S20, ma la sensazione è che si darà continuità alla tradizione che vede il produttore asiatico sempre in prima linea con lo sviluppo del comparto fotografico. Un segnale importante, sotto questo punto di vista, lo abbiamo avuto di recente con il Samsung Galaxy S20 Ultra, come avrete notato con il nostro approfondimento di pochi giorni fa, mentre oggi 29 gennaio è necessario soffermarsi sul modello base. Le ultime sulla fotocamera del Samsung Galaxy S20 Stando alle ultime voci, la famiglia composta dai Samsung Galaxy S20 e S20 Plus potrà contare su un sensore a risoluzione più elevata per quanto concerne il teleobiettivo. Secondo Sammobile, si tratta di un sensore da 64 MP contro il sensore da 48 MP che dovrebbe essere assicurato al modello Ultra. Lecito a tal proposito chiedersi come ... optimaitalia

WeAreTennisITA : Solo tu, genio di un Roger, potevi vincere un match così. Riuscendo a riscoprirti più immortale di quanto già eri.… - matteosalvinimi : Gli innocenti non vanno in carcere? Un ministro così ignorante l’Italia non l’ha mai avuto... Provi ad andare a ra… - PFonsecaCoach : La vostra passione è unica, oggi mi avete fatto venire i brividi. In tanti anni di carriera, non ho mai sentito un… -