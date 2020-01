M5s decide di non decidere: slittano gli Stati generali e la scelta della nuova leadership (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Danilo Toninelli ha annunciato che gli Stati generali del M5s si terranno solo dopo il referendum sulla riforma che taglia il numero di parlamentari: "In condivisione con Vito Crimi, abbiamo deciso di posticipare di alcune settimane i nostri Stati generali. Nei prossimi giorni definiremo una data precisa". fanpage

