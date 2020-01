Lutto per Carla Velli, è morto il papà del figlio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso sui social tutto il suo dolore per la drammatica morte di Matteo... today

matteograndi : La Lega Serie A ha negato al Milan il lutto al braccio e il minuto di silenzio per Kobe Bryant. Vi prego indossate… - AntoVitiello : Per quanto riguarda la partita di stasera tra Milan e Torino ci sarà un'attività commemorativa molto emozionale a p… - GoalItalia : Lega contraria alla scelta del Milan per ricordare #KobeBryant [?? @SkySport] -