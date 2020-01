Lutto nel mondo del giornalismo. Loredana aveva soltanto 44 anni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Loredana Guida è morta. La donna aveva solo 44 anni ed era un’insegnante e una giornalista. La donna se n’è andata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dopo avere contratto la malaria. L’insegnante era appena tornata da un viaggio in Nigeria. La giornalista, firma del Giornale di Sicilia e di Agrigentonotizie, da qualche anno anche insegnante a Canicattì, aveva approfittato delle vacanze natalizie per raggiungere degli amici a Lagos, capitale dello stato nigeriano. Il 9 gennaio scorso era tornata in Italia, dove aveva accusato i primi sintomi scambiati dai medici del pronto soccorso, come una banale influenza. Ma non si trattava di un virus, tuttavia, dopo 9 ore di attesa, la donna era tornata a casa. 5 giorni dopo si era sentita male. Da qui la corsa in ambulanza per il ritorno in ospedale San Giovann di Dio priva di conoscenza. Le sue ... caffeinamagazine

