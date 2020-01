Luna nera, le autrici della serie Netflix: “Raccontiamo donne che non fanno un passo indietro” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Luna nera: Il nostro incontro con l'autrice Tiziana Triana, le registe e il cast della nuova serie Netflix sulla caccia alle streghe in catalogo dal 31 Gennaio 2020. Le streghe sono tornate! O almeno stanno per farlo, su Netflix dal 31 gennaio in una nuova serie, la terza prodotta dal colosso dello streaming nel nostro paese, che racconta il periodo della loro persecuzione avvenuta nel XVII secolo. Luna nera è un progetto portato avanti per la piattaforma da Fandango e tratto dal romanzo Le città perdute. Luna nera di Tiziana Triana, presente alla conferenza romana di presentazione insieme alle tre registe, Francesco Comencini, Susanna Nicchiarelli e Paola Randi, ai produttori e a gran parte del cast di interpreti guidato dalla giovane protagonista Antonia Fotaras. È infatti dal suo ... movieplayer

