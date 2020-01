Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli, matrimonio in estate (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Luigi Berlusconi si sposa con la fidanzata Federica Fumagalli. Il rampollo di casa Berlusconi avrebbe fatto la proposta di matrimonio a Natale. E lei avrebbe detto di sì. Il matrimonio è previsto per la prossima estate: ecco tutti i dettagli secondo la rivista Chi. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini, nel numero in uscita mercoledì 29 gennaio 2020, svela tutto quello che c’è da sapere su Luigi Berlusconi e Valentina Fumagalli, che a quanto pare sono prossimi alle nozze. La proposta di matrimonio è stata il regalo di Natale più bello, mentre le nozze dovrebbero tenersi nella prossima estate. Luigi Berlusconi ha 31 anni ed è l’ultimogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Il 25 dicembre, il giorno di Natale, il ragazzo avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata storica, Federica, esperta in pubbliche relazioni. I due stanno insieme da nove anni. Si sono ... bigodino

