Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposano: “Le nozze quest’estate, la proposta è arrivata il giorno di Natale” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il settimanale ‘Chi‘ rivela nel numero in edicola da mercoledì 29 gennaio, che Luigi Berlusconi, ultimogenito dell’ex premier Silvio Berlusconi e di Veronica Lario, sposerà la storica fidanzata Federica Fumagalli la prossima estate. I dettagli della cerimonia sono ancora da definire ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini rivela che la proposta di matrimonio è stata fatta il giorno di Natale. Luigi e Federica, esperta in pubbliche relazioni, sono fidanzati da quasi nove anni, un amore iniziato ai tempi dell’Università, alla Bocconi di Milano. Dopo le nozze la coppia andrà a vivere nella villa di via Rovani di proprietà di Silvio Berlusconi che adesso è in ristrutturazione. I due giovani hanno smentito le notizie , circolate prima delle feste natalizie, di un bambino in arrivo. Per il momento gli unici ‘cuccioli’ di famiglia sono Uno e Arturo i due pastori ... ilfattoquotidiano

