Ludovica Pagani su Instagram, la foto: chissà se lo ha fatto apposta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una sequenza di tre foto, per l’ultimo post della stupenda influencer, Ludovica Pagani. In una però, sembra involontariamente scoprirsi troppo Ludovica Pagani (Fonte foto: golssip.it) Ormai nessuno non la conosce, in italia, il suo profilo Instagram, ha subito un vero e proprio boom, fino a farne una delle influencer più amate ed ambite del paese degli ultimi anni. Ludovica Pagani, meravigliosa bionda bergamasca che ha da poco lanciato il suo primo calendario, ha postato da pochissimo una nuova sequenza di foto su Instagram, dove forse, esagera un po’ senza volerlo. Nei tre scatti infatti, la bella influencer è coperta solo da una lunga camicia bianca, ma in quello centrale, in un movimento dove lei si porta la mano sul fianco, la camicia si alza e l’effetto è sicuramente quello sperato dai fan, che ne apprezzano così il fondoschiena. LEGGI ... chenews

Weblibero92 : ?? on @YouTube: FRULLATORE SPACCA TUTTO VS LUDOVICA PAGANI! E' TORNATO!! - AleTw94 : Ludovica Pagani a Speciale calciomercato su Raisport1 ed è subito CRINGE! - bigdarktiger : FRULLATORE SPACCA TUTTO VS LUDOVICA PAGANI! E' TORNATO!! -