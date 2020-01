Lozano da colpo top a flop: al Napoli è costato 35.800 euro per minuto giocato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Hirving Lozano è stato l'acquisto più oneroso della storia del calcio Napoli: pagato 42 milioni di euro nell'estate scorsa, si sta rivelando un affare poco proficuo. Ecco quanto è costato finora: 2 milioni di euro a presenza in campo, 14 milioni per gol segnato e addirittura 21 milioni di euro per assist prodotto. fanpage

