Louis Tomlinson in Italia nel 2020: biglietti in prevendita per le nuove date (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un miliardo di stream su Spotify e 100 milioni di album venduti in tutto con gli One Direction. Il concerto di Louis Tomlinson in programma per l'11 marzo 2020 a Milano (Fabrique) ha fatto registrare il tutto esaurito in un'ora e l'artista annuncia quindi altri tre appuntamenti in Italia, questa volta in location più capienti. Louis Tomlinson in Italia si esibirà anche in estate. Tre sono gli eventi in programma a luglio nei giorni del 29, 30 e 31. Il 29 luglio 2020 Louis Tomlinson sarà in concerto al Carroponte di Milano; il 30 luglio 2020 si sposterà a Palmanova (Udine) per Estate di Stelle e il 31 luglio sarà in concerto al Rock In Roma. I biglietti per le tre date estive annunciate saranno disponibili in prevendita tramite My Live Nation dalle ore 11:00 di giovedì 30 gennaio. La registrazione è gratuita sul sito di Live Nation. Per i non iscritti, la prevendita dei ... optimaitalia

team_world : Quando sei amato così tanto, non puoi che ricambiare con altrettanto amore: #LouisTomlinson dopo il SOLD OUT di mar… - MarcoMoriniTW : Louis Tomlinson ritorna in Italia in estate con TRE nuove date ??#LTITalianSummerTour Info sui concerti, prezzi dei… - team_world : ?? Ti ricordiamo che i PREZZI DEI BIGLIETTI sono già disponibili all'interno della news dedicata ai concerti di LOU… -