Lombardia: Pd, ‘Regione bocciata da Tribunale anche su Bonus Famiglia’ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Milano, 29 gen. (Adnkronos) – “Il Tribunale di Bergamo, il 30 dicembre scorso, ha riconosciuto il carattere discriminatorio della delibera regionale istitutiva del Bonus Famiglia, la n. 6711 del 2017, per il criterio della residenza di almeno cinque anni in Regione di entrambi i genitori. A renderlo noto sono Cgil e Asgi (associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) con una nota. La notizia non era emersa prima, ma era nota alla Giunta regionale, che con una delibera di giunta del 20 gennaio ha già presentato appello”. E’ quanto denuncia in una nota il gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Lombardia.“La Regione aveva già dovuto riaprire il bando del Bonus Bebè a luglio 2019, sempre per un ricorso sul criterio della residenza, dopo aver perso anche l’appello. Già a febbraio 2019 la consigliera regionale del PD ... calcioweb.eu

ilpestifero : RT @MarcoGranelliMI: Informo l'ass. di Regione Lombardia @Cattaneo_R che lo abbiamo già fatto (dal 2017): 22 milioni per cambiare caldaie e… - TV7Benevento : Lombardia: Pd, 'Regione bocciata da Tribunale anche su Bonus Famiglia'... - about_big_data : RT @AriaLombardia: Ti aspettiamo il #4febbraio a #PalazzoLombardia all'evento 'Public Procurement 4.0 - Big Data al servizio della spesa pu… -