Lodi, clochard trovato senza vita in un’ex discoteca: presunto killer condannato a 21 anni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) È stato condannato a 21 anni e 4 mesi di carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere il presunto killer di Graziano Cappato, senzatetto milanese di 60 anni trovato all'interno dell'ex discoteca Majorca di Lodi il 29 gennaio del 2019. Si tratta di Biagio Trezza, pregiudicato di 46 anni di Codogno, che era nella struttura al momento del ritrovamento del cadavere e non ha mai fornito la sua versione dei fatti. Stando alla indagini avrebbe picchiato a morte il clochard al culmine di una lite. fanpage

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Clochard ucciso a Lodi, 46enne condannato a 21 anni e 4 mesi #clocharducciso - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Clochard ucciso a Lodi, 46enne condannato a 21 anni e 4 mesi #clocharducciso - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: Clochard ucciso nella discoteca dismessa: condanna a 21 anni e 4 mesi #Lodi -